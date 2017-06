Bräunlingen Kunstkreis ausder Partnerstadt gibt Einblicke

Bräunlingen. Neben der ständigen Ausstellung ist auch die Sonderausstellung "Rund um Dresden" zu sehen mit Bildern von 16 Künstlern des Kunstkreises Bannewitz, dem Kunstverein der Partnergemeinde der Stadt Bräunlingen. Der Bannewitzer Kreis feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Eines des Mitglieder ist der Maler Bernd Salzer, 1943 in Halle an der Saale geboren. Er wurde zunächst Schlosser, Diplom-Ingenieur und Außenhandelsökonom. 1969 wurde er Mitglied im Mal- und Zeichenzirkel Bannewitz, der nach der Wende in Kunst-Kreis Bannewitz umbenannt wurde. Das in der Ausstellung gezeigte Bild "Pillnitz" zeigt den linken Seitenflügel des Schlosses Pillnitz. In diesem Teil des Gebäudes finden Ausstellungen statt. Das Schloss wird erstmalig 1403 urkundlich erwähnt. August der Starke schenkte es 1707 seiner berühmten Mätresse Gräfin Cosel. Er ließ es im festlichen Stil des Dresdner Barock mit ostasiatischen und orientalischen Elementen umbauen. Berühmt ist die Parkanlage mit einer Kamelie, die 230 Jahre alt sein soll.