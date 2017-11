Bräunlingen Köhlerzunft stimmt sich auf die Fasnet ein

Am 13. Januar werden wieder die Christbäume für den Fasnetfunken eingesammelt, der am 18. Februar an der Grillhütte entzündet wird.

Die Dorffasnet beginnt mit der Köhlergaudi am 2. Februar in der Henkelhalle. Vorher gibt es wieder einen Nachtumzug. Bereits 13 Gastzünfte haben zugesagt, unter anderem die Schwenninger Bären, die Dauchinger Teufel und die Guggemusik Bügärumpler aus Bettmaringen. Im Ausschank werden erstmals Becher mit Köhler-Logo verwendet. Ein Arbeitsplan für die Veranstaltung, an der alle Mitglieder mithelfen müssen, wird Mitte Dezember verschickt. Für den Köhlertanz wurde eine neue, jüngere Gruppe zusammengestellt. Der Kinder-Köhlertanz fällt mangels Nachwuchs im entsprechenden Alter aus. Das Hexenlaufen, ein alter Brauch, den Bianca Fischer wieder aufleben ließ, wird es 2018 wieder geben. Kinder gehen von Haus zu Haus und sagen Fasnetsprüchle auf.

Am 5. Februar nimmt die Zunft mit einem Köhlerpärchen am Staatsempfang im Basler Hof in Freiburg teil. Die Teilnahme an Umzügen steht am 13. Januar in Unadingen, am 14. Januar in Lenzkirch, am 20. Januar (Kinderumzug) und am 21. Januar bei der Hauptveranstaltung in Döggingen und am Fasnetmontag, 12. Februar, in Kappel an.