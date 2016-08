Bräunlingen Kleine Llameros erwerben Diplom

Bräunlingen. Dafür sollte bei Geländespieler Ralf Moßbrugger mit den Lamas Fridolin, Paul, Karl und Emil das Lamadiplom gemacht werden.

Nach einer kurzen Begrüßung holte Ralf Moßbrugger die Lamas von der Weide. Die vier Lamas wohnen das ganze Jahr in der Gießnaustraße und wurden im Mai geschoren, so dass sie jetzt rank und schlank daherkommen.

So verwunderten die Ausrufe "Oh, sind die süß" nicht wirklich, kaum erblickten die Kinder die Tiere. Dann wurden die einzelnen Lamas vorgestellt und ihre Besonderheiten hervorgehoben. So wurde schnell klar, dass Emil der Chef der Truppe ist, der immer führt und trotzdem recht störrisch sein kann. Karl ist eher scheu und schreckhaft, und Paul ist der Schüchterne der Truppe.