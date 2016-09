Bräunlingen. Die Seelsorgeeinheit auf der Baar sammelt Baby-Erstlingsausstattungen, Kleider für Kleinkinder bis zu drei Jahren und Kleidung für bedürftige schwangere Frauen. Die Sammlung findet statt am: Freitag, 21. Oktober, 17 Uhr bis 18.30 Uhr in Bräunlingen im Gemeindehaus, sowie am selben Tag von 16 Uhr bis 18 Uhr in Hüfingen im Pfarrsaal und am Samstag, 22. Oktober, 10 Uhr bis 12 Uhr in Bräunlingen im Gemeindehaus.