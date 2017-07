Bräunlingen (gvo). Die Kindergartengebühren in den kirchlichen und städtischen Kindergärten sollen um drei Prozent steigen. Einen entsprechenden Beschluss wird der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag, 20. Juli, 19.30 Uhr, im Ratssaal fassen und damit einer Empfehlung der Kirchen und kommunalen Landesverbände indirekt folgen. Diese hatten wegen hoher Tarifabschlüsse für Erzieherinnen im Jahr 2015 eine Erhöhung von acht Prozent für 2017/18 vorgesehen. Diesen hohen Sprung wollte man vermeiden und hat vergangenes Jahr um fünf Prozent erhöht. So kann in Bräunlingen nun zu den üblichen drei Prozent zurückgekehrt werden. Die Kostendeckung des Kindergartenbetriebs durch Elternbeiträge liegt in Bräunlingen bei knapp 20 Prozent.