Bräunlingen Kindergarten setzt auf App

Bräunlingen (guy). Veronika Schweizer sitzt in ihrem Büro im städtischen Kindergarten Bräunlingen. Vor sich hat die Leiterin der Einrichtung viel Papier liegen: Elternbriefe, Notizen, Hinweise, Planungsmaterial. Das alles ist notwendig, um die Eltern zu informieren, welches Fest wann und wie gefeiert wird, wann sich die Gruppe zur musikalischen Früherziehung trifft oder wann welcher Bus mit auswärtigen Kindern ankommt. Eine Fülle verschiedener Informationen muss so regelmäßig weitergegeben werden, oft mit mäßigem Erfolg.

Damit soll jedoch bald Schluss sein. Seit Oktober können sich die Eltern über eine Smartphone-App darüber informieren, was im Kindergarten gerade ansteht. Wenn es zukünftig in der Tasche summt, dann kann das auch eine Nachricht vom Kindergarten sein. Für die Leiterin eine Erleichterung im Arbeitsalltag: "Wir haben schon verschiedene Produkte ausprobiert, hier hatten wir allerdings ein Aha-Erlebnis." Um die Eltern zu informieren, werde üblicherweise ein Brief geschrieben, der müsse dann über hunderte Male ausgedruckt, gefaltet und schließlich in den Kinderbriefkasten der Einrichtung gesteckt werden. "Und dann habe ich noch keine Garantie, dass alle Eltern ihn auch lesen", sagt Schweizer. All das kann ab Oktober digital gemacht werden, ohne Zettelwirtschaft.

Das Angebot ist für die Eltern kostenlos. Sie benötigen lediglich ein Smartphone und müssen sich die App des Bräunlinger Kindergartens runterladen. Der Datenschutz wird gewährleistet: Wer sich anmeldet, muss erst von Veronika Schweizer oder ihrer Kollegin freigeschaltet werden. Bisher haben sich rund 50 Eltern die App heruntergeladen, also gut die Hälfte.