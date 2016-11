Bräunlingen Kinder suchen Sänger für Krippenspiel

Frank Rieger leitet die Kinderkantorei, einen der Chöre der katholischen Pfarrgemeinde, und sucht stets weitere Kinder, die den lebendigen Chor vergrößern. "Für eine Gemeinde wie Bräunlingen sind 35 Kinder nicht schlecht", sagt er, aber der Chor unterliege andererseits einem stetigen Wandel. Vor allem, wenn die Kinder durch die Schule immer mehr eingespannt werden. Und je größer der Chor ist, um so schöner und kraftvoller klingt der Gesang natürlich. Die Kinder singen bei den Familiengottesdiensten mit und zu besonderen Gelegenheiten, wie etwa dem Skapulierfest. Das Repertoire umfasst geistliche und weltliche Chorliteratur.

Aktuell hat der Chor viel zu tun. Es wird nämlich für das Krippenspiel an Heiligabend geprobt. Also wäre jetzt auch genau der richtige Zeitpunkt, falls weitere Kinder in der Kinderkantorei mitmachen wollen. "Es ist unglaublich spannend, zu beobachten, wie die Kinder sich weiterentwickeln, während sie größer werden", sagt Frank Rieger.

Er finde es bezeichnend, dass zum ersten Gottesdienst in der gerade renovierten Kirche Kinder auftreten. "Darauf freue ich mich." Wer mitsingen möchte oder auch nur mal probeweise reinschauen will, kann einfach Freitagmittag im Gemeindehaus vorbeischauen.

Die Proben der Kantorei finden zur Schulzeit jeweils freitags im katholischen Gemeindehaus statt. Die Gruppe I (Kindergartenkinder und Kinder der ersten und zweiten Klasse) probt von 14 Uhr bis 14.45 Uhr. Die Gruppe II (Kinder der Klasse 3, 4, 5 und älter) probt von 14.45 Uhr bis 15.45 Uhr. Ansprechpartner ist Kirchenmusiker Frank Rieger, Telefon 0771-8977568, Email: frank_rieger@hotmail.com.