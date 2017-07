Bräunlingen Kinder flitzen gernedurchs Stadion

Die Aufgaben in der Leichtathletik wurden in mehrere Stationen aufgeteilt. Dazu gehörte eine fünf Minuten dauernde Laufübung, bei der Tennisbälle getragen und in einen Eimer geworfen werden mussten. Es gab Weitsprung, Hürdensprint und Werfen.

"Der Schulsporttag ist eine super Sache und macht uns viel Spaß", sagte Caroline aus der vierten Klasse. Der Tag des Schulsports zeigte erneut, dass die Kinder gerne Sport machen – vor allem mit ihrer Klasse.