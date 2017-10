Bräunlingen Kilbig endet mit zufriedenen Gesichtern

Was schließlich bleibt, ist die Bilanz einer mehr als erfolgreichen 660. Kilbig. "Es gab eine hervorragende Programm-Vielfalt und hervorragende Besuchermassen", resümierte Guse. Mit einer Anzahl von über 100 verschiedenen Marktständen sei hier ein neuer Rekordwert erreicht. Er ergänzte: "Wir sind nicht die grüßte Kommune, aber wir haben das größte Herbstfest auf der Baar."

Das bestätigen auch Besucher und Standbetreiber, die sich ausschließlich positiv über die vier Kilbigtage äußerten. Das Wetter machte mit: Vier Tage blauer Himmel und sommerliche Temperaturen. Die Besucherzahl bewegte sich in Rekordhöhe und auch die Lauben und Buden, Gasthäuser sowie die Stadthalle und Schulaula konnten sich über den Besuch nicht beklagen. Beim Vergnügungspark rund um die Stadthalle war immer Betrieb. "Eine rundum hervorragende Kilbig 2017, die nicht hätte besser laufen können und die noch lange in Erinnerung bleiben wird" – war in Bräunlingen am Montag immer wieder zu hören.