Bräunlingen Kelnhofmuseum Magnet für Besucher

Bräunlingen. Das Kelnhof­museum, das Bürgermeister Jürgen Guse vor kurzem als "Louvre von Bräunlingen" bezeichnete, erfreut sich immer stärkerer Beliebtheit, nicht nur bei den Einheimischen. Im vergangenen Jahre kamen 2334 Besucher ins Kelnhofmuseum, darunter waren neun Gruppenführungen und eine Kinderführung mit insgesamt 103 Personen.

Am internationalen Museumstag interessierten sich 103 Personen für die örltiche Kulturstätte. Das Museum als Dauerausstellung hat nur an jedem ersten Sonntag im Monat und bei Sonderausstellungen im Ausstellungsraum in der Regel jeden Sonntag geöffnet. "Wir können stolz sein, dass Bräunlingen ein solch interessantes Museum besitzt", sagte Bürgermeister Jürgen Guse.

Exponate haben starke Bezüge zur Gemeinde