Der Jahresausflug der Kantorei der Stadtkirche Bräunlingen führte ins Elsass. In Colmar stand ein Besuch des Unterlinden-Museums auf dem Programm, das nach seiner Wiedereröffnung im Januar in neuem Glanz erstrahlt. Der Isenheimer Altar von Mathias Grünewald und Werke von Martin Schongauer standen im Mittelpunkt des Interesses. Aber auch die Hinterglasbilder der aus Waldhausen stammenden Künstlerin Anna Maria Rieffel wurden bewundert. In der Kathedrale St. Martin wurde der Kanon "Lobet und preiset ihr Völker den Herrn" gesungen, hierbei beeindruckte die gute Akustik des Sakralraumes. Beim Bummel durch die Altstadt gefielen die Gebäude und Fassaden aus verschiedenen Zeitepochen. Nach dem Mittgessen führte die Fahrt zum Mont St. Odile. Ein Abendessen im heimischen Gasthof Linde rundete den Tag ab. Foto: Elsäßer