Bräunlingen Kandidaten stellen sich zum Gespräch

Bräunlingen (guy). "Neues muss her", sagte er bei der offiziellen Vorstellung der Kandidaten in der Stadthalle. Vier Bewerbungen für das Amt des Bürgermeisters wurden rechtzeitig abgegeben, um am 22. Oktober mit auf dem Wahlzettel zu stehen.

Nachdem sich die Bewerber am Montag, 9. Oktober, offiziell vorgestellt haben, stellen sie sich jetzt den Fragen von Journalisten aus Donaueschingen. Dazu findet am Mittwoch, 18. Oktober, eine Podiumsdiskussion in die Bräunlinger Stadthalle statt.

Bei der offiziellen Kandidaten-Vorstellung mussten sich die Bewerber ihren Kontrahenten nicht im direkten Schlagabtausch stellen. Sie waren im Vorfeld räumlich voneinander getrennt und wurden schließlich auch individuell befragt. Das sieht dieses Mal anders aus: Nach einer Einführungsrunde, in der die Fragen an jeden Kandidaten individuell gehen, folgt die Podiumsdiskussion und es gibt für die Besucher die Möglichkeit, ihre Fragen an die Vier zu richten. An den Gesprächen können sich dann alle Bewerber um das Amt des Bürgermeisters beteiligen, sodass eine rege Diskussion entsteht.