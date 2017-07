Bräunlingen Kandidat startet zu Wahl-Marathon

Bräunlingen (hon). Mit ausgestreckter Hand läuft Wilhelm Brugger auf den Bürgermeisterkandidaten zu, der zwischen den Marktständen einen Bistrotisch und ein Schild mit seinem Konterfei aufgestellt hat, um Werbung in eigener Sache zu machen. Schnell entwickelt sich zwischen den beiden ein Gespräch voller Lokalkolorit – wobei Lokalpolitik aber keine Rolle spielt.

Ganz ähnlich verlaufen die Unterhaltungen mit Waltraud Gehringer, der Seniorchefin der Zähringer-Stube, und mit Emmi Fleig. Es geht vor allem um Persönliches, zum Beispiel darum, ob er denn seinen Wohnsitz von Löffingen nach Bräunlingen verlegen werde, sollte er am 22. Oktober zum Rathauschef gewählt werden – was Micha Bächle mit einem "selbstverständlich" beantwortet.

Außerdem fragen die Marktbesucher, weshalb er gerade in Bräunlingen Stadtoberhaupt werden wolle. Es folgt ein Loblied auf die Schönheit der alten Zähringerstadt, auf deren Lebendigkeit und auf die vielen Vereine, die das Leben in der Kernstadt und den Ortsteilen prägen. Bächle widersteht der Versuchung, zu sagen, was er denn besser machen wolle als der amtierende Bürgermeister Jürgen Guse – weil dieser einen guten Job gemacht hat. Deshalb wäre es verkehrt, den Besserwisser zu spielen, der alles umkrempeln will.