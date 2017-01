Bräunlingen Jürgen Guse als Poet

Beim Neujahrsempfang wurde er zum Poet und blickte in einem selbst erdachten Gedicht in Paarreim-Form auf diese lange Zeitspanne zurück. Guse verdeutlichte in Versen, dass es im Laufe des Lebens etliche Veränderungen und Abschnitte gibt. Hier das Guse-Gedicht: "Manchmal denken wir zurück, die Vergangenheit im Blick. Manchmal denken wir zu viel was das Leben von uns will.

Die Zeit vergeht, für dich und mich, Die Kerze brennt nicht ewiglich. Gut, dass wir nicht alles wissen und noch vieles lernen müssen. Leb im hier und leb im jetzt, vergiss was dich verletzt. Freu dich an den kleinen Dingen, dann wird Leben dir gelingen."