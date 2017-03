Bräunlingen Ist Feuerwehr nachts zu laut?

Bräunlingen - Es war in der Nacht zum 11. Juli 2016. Ein Zeitungszusteller drehte an jenem frühen Montagmorgen seine Runde in der Habsburgerstraße im Wohngebiet Galgenberg, als er ein brennendes Auto entdeckte. Dieses stand in einem direkt an einen Wohnblock gebauten Carport. Gegen 3.45 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, die dann mit Blaulicht und Martinshorn sowie 23 Mann ausrückte und mit ihrem schnellen Angriff ein Übergreifen der Flammen auf Haus und nebenstehende Fahrzeuge verhinderte.