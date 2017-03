Bräunlingen Informationen zu den neuen Pflegestufen

Schwarzwald-Baar-Kreis. Das AWO Seniorenzentrum Bräunlingen lädt in Kooperation mit dem Arbeitskreis Demenz und dem Pflegestützpunkt Schwarzwald-Baar-Kreis alle Interessierten am Dienstag, 21. März, ab 19 Uhr zur kostenlosen Informationsveranstaltung über das Pflegestärkungsgesetz II in das AWO Seniorenzentrum, Färbergasse 2 in Bräunlingen ein. Mit den gesetzlichen Neuerungen wurden unter anderem ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff eingeleitet sowie die bisherigen Pflegestufen durch fünf Pflegegrade ersetzt.

Weitere Informationen: Auskünfte über Pflege und Versorgung gibt es kostenlos beim Pflegestützpunkt Süd, Telefon: 07721/91 35 456 oder Mail: pflegestuetzpunkt@Lrasbk.de.