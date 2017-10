Bräunlingen In der Remigiuskapelle das Ja-Wort

Viel mit und für Menschen bewegen

Im Februar 2002 kam auch Maren Ott nach Bräunlingen: Studiert hatte sie zwar Geografie, doch im Rathaus gab es einen für sie interessanten Arbeitsplatz: Tourismus, Kultur und Vereine.

"Die Stelle war perfekt auf mich zugeschnitten, obwohl ich das nie studiert habe", erklärt sie. 2008 haben dann die beiden kirchlich in der Remigiuskapelle geheiratet. "Wir waren eines von zwei Paaren, die in den vergangenen 100 Jahren sich dort das Ja-Wort gegeben haben", erzählt Schreiber. Die standesamtliche Hochzeit allerdings fand drei Jahre zuvor in ganz kleinem Kreise statt: "Marens Mutter war sehr krank und wir wollten ihr diesen Wunsch noch erfüllen."

2010 kam dann der gemeinsame Sohn Joel zur Welt. Es ist auch das Jahr, in dem Andreas Schreiber den Grünen beigetreten ist und sich sofort im Kreisvorstand engagiert hat. "Damals sollten die Atomkraftwerkslaufzeiten verlängert werden und ich wollte dagegen kämpfen", erinnert der Diplom-Ingenieur Forstwirtschaft. Er betrachtet das Spektrum der Parteien, bei jeder fand er etwas Gutes. "Doch in dem Punkt gab es zu den Grünen keine Alternative." Mit den anderen Punkten konnte er leben. "Das ist das Schöne: Bei uns darf man noch streiten und diskutieren." Sein Interesse an der Politik begann aber schon viel früher: "Es war zu Realschulzeiten: Wir hatten einen sehr strengen Deutschlehrer, der uns politisch aufgeklärt hat." Und mit 17 Jahren begann er, die Zeitung auszutragen. Was er in den Briefkasten steckte, begann er auch bald zu lesen und noch heute hat er morgens mindestens die Hälfte der Zeitung durch, bevor er das Haus verlässt.

Und Bürgermeister-Wahlkämpfe hat er schon einige beobachtet. In der Region, weil es ihn interessierte, oder von ehemaligen Kollegen, denn etliche Förster sitzen in Baden-Württemberg im Chefsessel im Rathaus. Auch er selbst hat schon früher mit einer Kandidatur geliebäugelt.

Als er Forst-Revierleiter im Hohenloher Land war, wurden für zwei Kommunen Bürgermeister gesucht. "Ich wurde damals angesprochen, ob ich mir das vorstellen könnte." Eine Kommune kam nicht in Frage, die andere war eigentlich interessant. "Aber wir haben damals das Haus umgebaut und es hat zeitlich einfach nicht gepasst."

Daher habe es in seinem näheren Umfeld auch niemand überrascht, dass er sich in Bräunlingen beworben hat. "Für mich ist Bürgermeister das Allerhöchste, weil man so viel mit und für Menschen bewegen kann." Mit seinen 47 Jahren sei er nun auch in einem Alter, in dem er "angekommen" sei und sich vorstellen kann "eine Arbeit bis zur Pension zu machen".