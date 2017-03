Bräunlingen Im Dauerlauf in Richtung Jubiläum

Ein neues T-Shirt wird derzeit dafür kreiert, und die Veranstalter werben mit verringerten Startgeldern bis zum 25. Juni. Eine Besonderheit wird die diesjährige Jubiläumsmedaille sein, die in der Bräunlinger Firma Dynacast hergestellt wird. Bereits am 6. Mai wird Bräunlingen in Uhldingen beworben, auch bei weiteren Laufveranstaltungen werden Vertreter der Bräunlinger LSG die Werbetrommel rühren für ihren Traditionslauf. Mit eingebunden in die Vorbereitungen ist auch die Stadt Bräunlingen, am Sonntag, 17. September wird die Läufertafel, die alle Namen der bisherigen Sieger trägt, offiziell an der Stadthalle eingeweiht. Der Vortrag von Joey Kelly am Samstag, 7. Oktober, um 20 Uhr in der Stadthalle gehört sicherlich in die Kategorie der Highlights zum diesjährigen Event, unter www.trio-k.de, www.schwarzwaldmarathon.de oder Touristinformation Stadt Bräunlingen (Telefon 0771/6 19 00) können Tickets dafür bestellt werden.

Der Bräunlinger Schwarzwaldverein bietet am 3. Oktober eine Wanderung über die Marathonstrecke an unter dem Titel "Dem Marathon entgegen", weitere Überraschungen soll es nach den Worten des Vorsitzenden Frank Kliche auch an den beiden Veranstaltungstagen noch geben.