Bräunlingen Holz für die nächste Fasnet gesammelt

Vor einigen Monaten wurde Matthias Schmid zum neuen Bräunlinger Hexenmeister gewählt, der vor neun Jahren in die Urhexengruppe aufgenommen wurde. Nach dem Lied "Es ist so schön heute bei euch Freunden zu sein" bestiegen die Rieswellemacher, alle im Vagabundenhäs, den Traktor, diesmal in Richtung "Löchliwies" bei der Bildtanne im Bräunlinger Wald. Dort wurde das Reisig und das schmale, dünne Holz für die beiden Hexenfeuer zur Fasneteröffnung und am Hexensonntag gesucht. Mit vielen Holzwerkzeugen ausgestattet, schwärmten sie in den Wald und es war erstaunlich wie viele Rieswelle in kurzer Zeit zusammenkamen. Danach wird das Holz und Reisig gelagert, um gut zu trocknen, damit beim Hexenfeuer die Flammen hoch in den Abendhimmel schlagen können.

Auf den Tag an dem die Rieswellemacher zusammen arbeiten freuen sich alle, was die große Teilnahme der Gruppe zeigt. Natürlich wird dabei auch die Geselligkeit und die Kameradschaft gestärkt, was auch die Teilnahme etlicher Rieswellemacher die aus dem "aktiven Hexendienst" ausgeschieden sind, zeigt. Schon am Treffpunkt beim Café Gehringer herrschte eine gute Stimmung, die trotz der Holzmacharbeiten den Tag über noch weiter anstieg und am Abend beim Abschluss den Höhepunkt erreicht. "Es goht dagege", blicken die Urhexen schon auf die Fastnacht voraus, die für die Hexen mit deren Ball am 21. Januar beginnt.