Traumhaftes Festwetter und volle Bänke beim Mittagessen. Gibt es eine bessere Bilanz eines Festes? So ging auch der Einsatz des Männergesangvereins und dessen Helferinnen beim zweiten Hoffest des MGV leicht von der Hand. Darüber freute sich Vorsitzender Herbert Schorp, auf dessen Hof Bänke und Sonnenschirme zum gemütlichen Hock einluden. So machte denn auch so mancher Radfahrer gerne Pause, um dem Spiel des Musikvereins Döggingen und dem Auftritt der Gesangvereine aus Bräunlingen und Oberbaldingen unter der Ägide von Dirigent Matthias Listmann zu lauschen. In Feierlaune sind auch Hans-Peter Wehinger, Peter und Sandra Faller, Silke Seiferle, Markus Laule, Axel Heizmann und Werner Weh (von links). Foto: Minzer