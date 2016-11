Bräunlingen Hoch hinaus und am liebsten allein

Verpflegung: "Die Verpflegung ist manchmal nicht einfach, denn oft habe ich nur zuckerhaltige Fruchtriegel, Schokolade und gefriergetrocknete Expeditionsnahrung mit dabei, die ich auf meinen Minikocher warm mache." Wasser findet man fast überall, doch oft dauert es mehrere Tage, bis man wieder Verpflegungsnachschub kaufen kann.

Kleidung: Gute wettersichere Kleindung ist sehr wichtig, doch täglich sind nicht nur die Hemden und die andere Kleidung nassgeschwitzt. In Bächen wird alles gewaschen und so lange noch die Sonne scheint, getrocknet. Im Rucksack ist nur Platz für 16 Kilogramm Gepäck, was die engen Grenzen aufzeigt.

Motivation: "Schon als Kind, als ich mit meinen Eltern oft in den Alpen war, entstand meine Liebe zu den Bergen, was sich an vielen Touren niederschlug", sagt Ralf Zandona. Viele weitere Besteigungen, darunter auf den Mont Blanc und verschiedene Viertausender in den Alpen, verstärkten seine Alpenzuneigung immer mehr. Auch die Gespräche mit anderen Bergsteigern und Passanten haben für ihn einen hohen Stellenwert. "Durch meine Solotouren wurde ich offener, habe mein Selbstbewusstsein gesteigert. Es ist ein gutes Gefühl, wenn man mit sich selber gut auskommt."

Notfall: Ein kleines Notfallpaket ist immer mit dabei. Sein Handy kann auch helfen, doch oft, vor allem in Tälern, ist nur ein schlechter oder gar kein Empfang.

Körperliche Fitness: "Ich hole mir meine Kondition durch Bergtouren das Jahr über, im Winter mit Skitouren ", sagt Ralf Zandona. Immer wieder fährt er an Wochenenden schon sehr früh am Morgen in die Alpen und steigt vier bis fünf Stunden ohne anzuhalten auf und dann sofort wieder hinunter, was gute Kondition bringt. Laufen auf der Ebene sei nicht so sein Fall.

Zur Person: Ralf Zandona ist 54 Jahre alt, in Bräunlingen geboren und aufgewachsen und als Steinbildhauer in Löffingen beschäftigt. Er hält sich in seiner Freizeit am liebsten draußen auf, doch als Turner kommt er auch immer wieder in die Halle. Kanufahren ist ein weiteres Hobby des Bergsteigers. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Ralf Zandona wird am Freitag, 4. November, im katholischen Gemeindezentrum in Bräunlingen von seiner Alpenüberquerung in einem von Lichtbildern untermalten Vortrag berichten. Beginn ist um 19.30 Uhr. Eintritt: auf Spendenbasis. Die Spenden werden einem sozialen Zwecke zugeführt.