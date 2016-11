Bräunlingen Historische Altstadt im Lichtermeer

Bräunlingen. "Bräunlingen leuchtet" wurde auch in der neunten Auflage zu einem großen Erfolg für die Einzelhändler und Dienstleister in Bräunlingen. Bei kühlen Temperaturen waren alle Besucher von dem Lichterflair mit Schwedenfeuer, offenen Flammen und adventlicher Musik in der historischen Bräunlinger Altstadt begeistert. Es kamen sogar Gäste aus der Schweiz von der Firma Nestle, die mit ihren internationalen Besuchern den vorweihnachtlichen Flair in Bräunlingen genießen wollten. Einige Unerschrockene badeten in dem Kessel "Zum Kochen und Dünsten". Es gab Gewinnspiele, Mitmachaktionen, Ballone flogen in den Nachthimmel und Kinderschminken war angesagt. 24 Einzelhändler beteiligten sich am Lichterabend und boten unter anderem Glühwein, selbstgemachte Liköre, viele Leckereinen und unterschiedliche Kuchen an. Auch viel Kunsthandwerk war zu sehen.