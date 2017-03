Bräunlingen Heute gibt es jede Menge Fußball-Spaß

Bräunlingen (dm). Ein Ereignis für alle großen und kleinen Fußballfans wird am heutigen Samstag in der Sporthalle geboten. Dort findet mit den baden-württembergischen Futsal-Hallenfußballmeisterschaften der D-Junior/innen (zehn bis elf Jahre) ein in Bräunlingen noch nie dagewesener sportlicher Leckerbissen des überregionalen Nachwuchses statt. Beim VR-Talentiade-Cup 2016/17 kommen die D-Jugend-Verbandsmeister der drei BW-Fußballverbände (Nordbaden, Südbaden und Württemberg) in die Sporthalle und ermitteln von 10 Uhr an (Hallenöffnung um 9 Uhr) den Landesmeister 2017. Über die Kreis-, Bezirks- und Verbandsmeisterschaften haben sich bei den Jungen acht und bei den Mädchen vier Vereine für das Landesfinale qualifiziert.