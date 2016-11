Bräunlingen Herbstprobe verläuft ziemlich holprig

Zügig waren die Waldhausener Wehrmänner am angenommen Brandobjekt. Schnell waren auch trotz der Dunkelheit Schläuche verlegt und das erste "Wasser marsch" zu hören, doch der Zug aus Bräunlingen, der die Probe unterstützen sollte, ließ auf sich warten.

Bald stellte sich heraus, dass die Funkalarmierung nicht richtig funktioniert hatte. Verspätet eingetroffen, retteten die Bräunlinger unter Atemschutz die vermisste Person aus dem oberen Stock.

Bei der anschließenden Übungsbesprechung wurde deutlich, dass in der Probe nicht alles so abgelaufen war wie vorgesehen. Außer der unerklärlichen fehlenden Alarmierung, der Stadt-Kommandant Martin Frey noch genauestens nachgehen will, standen auch die Einsatzfahrzeuge nicht optimal am Brandobjekt.