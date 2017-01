Bräunlingen Hendric Schneider ist Narrenvater

Die Zunft beteiligt sich an drei Narrentreffen in Villingen am 28. und 29. Januar, in Unterkirnach am 4. und 5. Februar und Friedenweiler am 18. und 19. Februar. Der Fasnetfunken findet wieder an der Panoramatafel statt, wie in den Vorjahren wird kein Brennmaterial im Ort gesammelt, entsprechendes Holz hat der Elferrat bereits gehortet.