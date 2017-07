Bräunlingen Heiße Sommer-Party soll ein echter Traum werden

Am Samstag, 22. Juli, von 18 bis 3 Uhr bieten die Veranstalter Jonas Weißer, Sebastian Würth und Markus Scherzinger ein tolles Programm, denn mehrere Disk-Jockeys sorgen bis weit nach Mitternacht für heiße Musik und schnelle Rhythmen.

Die drei Veranstalter haben vor rund zwei Jahren die Eventfirma Rednix-Events gegründet, die nun erneut zur Partynacht unter freiem Himmel einladen. Die Summerdream ist den meisten Gästen als die sehr beliebte frühere Beachparty bekannt, die von 2009 bis 2015 vom Veranstaltungsclub organisiert wurde und nicht nur bei den Jugendlichen sehr beliebt war.

Der Summerdream-Abend am 22. Juli wird ohne Zweifel bei acht Stunden Musik und neun Stunden Party wieder zu einem Höhepunkt in Bräunlingen, für den schon viele Karten verkauft wurden. Im vergangenen Jahr war das Interesse am Summerdream stärker als von den Veranstaltern erwartet, denn schon im Vorverkauf gingen alle Karten weg.