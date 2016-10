Bräunlingen Hand in Hand laufen sie ins Ziel

Darüber freuten sich die beiden Frankfurter so sehr, dass sie beschlossen, bei der 49. Auflage der Veranstaltung mitzulaufen. Da sie beide nicht zu den eifrigsten Sportlern gehören, entschieden sie sich für den Zehn-Kilometer-Lauf und trainierten bereits etliche Wochen vor dem Laufereignis immer wieder in den Parks von Frankfurt.

Mit den Startnummern 3106/3107 liefen die beiden strahlend am Samstag Hand in Hand ins Ziel an der Bräunlinger Stadthalle und nahmen für die gemeinsame Zeit von 1:24 Stunden Urkunden und Medaillen entgegen. Den Aufenthalt in Bräunlingen genossen die beiden sehr, wie sie im Gespräch mit dem OK-Team versicherten, und sie wollen auch im kommenden Jahr wieder mit von der Partie sein. "Noch ein bisschen mehr trainieren", so haben sie es sich vorgenommen, und dann wieder ein Start auf einer der kürzeren Strecken, das wäre ihr Ziel für den Jubiläumslauf im nächsten Jahr. "Wir haben uns wochenlang auf diesen Tag in Bräunlingen gefreut", so die Rechtsanwältin Stephanie Linnebank und Ehemann Ulrich, der als Unternehmensberater tätig ist.