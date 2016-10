Bräunlingen Großübung im Tunnel

Die Sperrung des Tunnels erfolgt aufgrund einer Großübung. Aus Sicherheitsgründen müssen in Straßentunneln regelmäßig Großübungen abgehalten werden – unter möglichst realistischen Bedingungen. An der Übung sind insbesondere die Feuerwehr, das DRK, die Polizei und das Straßenbauamt des Schwarzwald-Baar-Kreises beteiligt.

Das Straßenbauamt nutzt die Tunnelsperrung, um im Anschluss Wartungsarbeiten an der Hochspannungsanlage durchführen zu lassen. Hierfür muss der komplette Tunnel vom Stromnetz genommen werden. Da die Übung und die Wartungsarbeiten abends und nachts durchgeführt werden, sollten die Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich ausfallen. In den frühen Morgenstunden wird die Sperrung wieder aufgehoben, damit der Berufsverkehr in beide Richtungen ungehindert fließen kann.