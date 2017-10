Bräunlingen Großes Interesse an den Kandidaten

Bräunlingen (guy). Der amtierende Bürgermeister Jürgen Guse freute sich über das riesige Interesse an der Veranstaltung. Er selbst kandidiere nach 32 Jahren im Amt nicht mehr: "Alles hat seine Zeit. Neues muss her", sagte er. Insgesamt vier Kandidaten wollen die Nachfolge von Jürgen Guse antreten.

Micha Bächle: Der 31-Jährige hat bereits Erfahrung in der Lokalpolitik, ist studierter Verwaltungs- und Poltikwissenschaftler. Wie er betonte, stehe er für eine transparente, bürgernahe Arbeit. "Dazu gehört auch, gerade bei Baumaßnahmen Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen. Sie müssen gut kommuniziert werden, Varianten und Alternativen präsentiert werden", sagte er. Auf die Zuschaueranmerkung, dass die Bräunlinger Innenstadt immer sehr zugeparkt sei, hatte er bereits konkrete Lösungsvorschläge: "Es gibt keine Markierungen. Das wäre eine einfache Maßnahme und könnte eine deutliche Verbesserung schaffen." Das Ökokonto der Stadt sieht Bächle auf einem guten Weg. Es sei jedoch wichtig, die verschiedenen Maßnahmen stärker zu bündeln.

Heiko Zorn: Der 40-Jährige ist in Unadingen aufgewachsen, hat Bauingenieurwesen studiert und im Tief- und Tankstellenbau gearbeitet. Er ist in einigen Bräunlinger Vereinen aktiv: "Ich bin in Bräunlingen gut verwurzelt", sagte er bei seiner Vorstellung. Er könne sich nirgends anders vorstellen, Bürgermeister zu werden. Wichtig sei ihm das Vereinsleben, das "Rückgrat des gesellschaftlichen Zusammenlebens". Daher wolle er auch das ehrenamtliche Engagement der Vereine unterstützen. Als Bauingenieur sei ihm auch die Infrastruktur wichtig: "Was nicht ganz kaputt ist, müssen wir erhalten." Ein Besucher erkundigte sich bei Zorn nach einer Lösung für den Adlerplatz in Döggingen. "Dort sind bereits mehrere Maßnahmen angedacht: Kanalerschließung, Tunnelentwässerung, danach geht es an die Oberfläche", so Zorn.