Bräunlingen Großes Gewerbegebiet an B 31 geplant

Da die Flächen in der Kernstadt fast erschöpft sind und nur noch kleinere Potenziale mit Niederwiesen II und Obere Gießnau vorhanden sind, planen Verwaltung und Gemeinderat einen Überraschungs-Coup. Dem Vorbild Löffingen folgend will man in Döggingen nördlich der B 31 ein knapp acht Hektar großes Gewerbegebiet ausweisen. Dies wurde am Mittwochabend in der Einwohnerversammlung vor 200 Zuhörern bekannt.

Ursprünglich hatte sich Bräunlingen an einem Interkommunalen Gewerbegebiet mit 40 bis 50 Hektar zwischen der alten Hüfinger Deponie und der B 31 beteiligen wollen, woran auch Alt-Stadtrat Karl Müller gestern erinnerte, doch Bürgermeister Jürgen Guse betonte, dass diese Pläne, in die man auch schon einiges an Geld investiert habe, so gut wie gestorben seien.

Die Gründe: die im Land einzigartig große Population an Rot- und Schwarzmilanen in diesem Bereich lassen derzeit keine Genehmigung zu. Und so hat man sich in Bräunlingen Gedanken nach einer Alternative gemacht und ist auf das Areal bei Döggingen gekommen. Stadt- und Ortschaftsrat Rolf Schütz betonte, dass dieses Gebiet ideale Bedingungen vorweise: keine Verkehrsmehrbelastung für Bräunlinger und Hüfinger, schnell über die Bundesstraße oder auch per Zug zu erreichen. Von der Größe her dürfe man vielleicht mit einem größeren neuen Betrieb rechnen. Auch die vermeintliche Hanglage sei kein Problem, ergänzte Bauamtsleiterin Kerstin Milse. Nicht wachsen, dafür den Status von 5900 Einwohnern halten will Bräunlingen mit dem neuen Baugebiet im Anschluss an die Bebauung am Bregenberg. Ziele sind hundert Wohneinheiten in den nächsten 20 bis 25 Jahren zu errichten. Derzeit gibt es in der Kernstadt nur einen freien Bauplatz und viele Anfragen. Kritik gab es von Landwirt Hans-Peter Hirt wegen des großen Landschaftsverbrauchs.