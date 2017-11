Bräunlingen Greisenglück auf der Bühne

Bräunlingen. Das neue Stück spielt in einem Heim für Ältere: In einem karg eingerichteten Seniorenheim, in dem die Schwester Oberin als Leiterin ein äußerst strenges Regiment führt, dem sich die Bewohner mit allerhand Tricks zu widersetzen versuchen. Den Schwank "Dreistes Stück im Greisenglück" von Bernd Gombold spielt die Theatergruppe Bräunlingen Anfang 2018 an drei Abenden im katholischen Gemeindezentrum.

Durch zahlreiche Aktionen, bis hin zu einer kleinen Schlägerei, wird versucht, das fast schon unheimliche Regiment der Heimleiterin zu brechen, bis am Ende, aufgrund der furchterregenden Zustände im Heim, die Schwester Oberin entlassen wird. Auch ein Erbschaftsstreit und eine Heirat sind Thema in dem Schwank. Ein sehr lustiges Theaterstück von Bernd Gombold, das die Lachmuskeln strapaziert und besondere Heiterkeit auslösen dürfte und in das immer wieder aktuelle lokale Bezüge mit eingebaut wurden.

Mitwirkende sind: Fred: Christoph Beyrle, Hermann: Waldi Denis Walter, Berta: Brigitte Beyrle, Alex: Ralf Moosbrugger, Karin: Irina Frey, Josef: Philipp Schaupp, Sieglinde: Sandra Faller, Fatima: Gaby Schaupp, Paul Schnitzer: Gerold Paar, Irma Bücheler: Janik Ebding und Rosi: Laura Schaupp. Für die Technik ist Michael Brugger zuständig und für die Kulissen sowie das Bühnenbild sorgt Theo Huber. Die Regie der Aufführung wurde auf alle Mitwirkenden verteilt.