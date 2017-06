Bräunlingen Gräber werdenin Zukunft deutlich teurer

Bräunlingen (dm). Nach Berechnungen der Kommunalberatung lag der Deckungsgrad von 2013 bis 2015 im Durchschnitt bei nur 39,2 Prozent. Der Deckungsgrad wurde auf 52 Prozent erhöht, womit die Stadt immer noch fast die Hälfte der Friedhofskosten trägt. Insgesamt hat die Stadt 312 000 Euro in drei Jahren übernommen.

"Wir finanzieren in vielen Fällen die Erben mit. Wir können mit einem guten Gewissen den Deckungsgrad erhöhen" sagte Bürgermeister Jürgen Guse. Diese Meinung wurde von allen Fraktionen unterstützt, was sich letztlich in der einstimmigen Erhöhung auf 52 Prozent Deckungsgrad niederschlug. Deutlich wurde jedoch auch, dass in einigen Bereichen starke Erhöhungen auf die Bürger zu kommen, was Lorenz Neininger mit einigen Beispielen hervorhob. So steigt das Ausheben und das Eindecken eines Grabes von 520 auf 890 Euro, der Kauf eines Einzelgrabes von 1565 auf 3187 Euro und der eines Doppelgrabes von 3286 auf 4647 Euro. Für das Ausgraben, Umbetten und Öffnen des Grabes erhöht sich die Gebühr von bisher 850 auf nunmehr 1100 Euro. Alle Erhöhungen liegen trotzdem meist immer noch weit unter den tatsächlichen Kosten.

Hauptamtsleiter Jürgen Bertsche wies darauf hin, dass immer mehr Urnen- und Baumbestattungen gewünscht werden, sodass es Überlegungen gebe, eventuell eine zweite Reihe um jeden Baum zu belegen oder eine neue Grabstelle für Baumbestattungen festzulegen. Clemens Fahl und Peter Ebnet wollten für finanziell Schwache eine Sozialkomponente oder Härtefallregelung mit aufnehmen. "Dies ist nicht einfach, vor allem wegen der Bemessungsgrundlage", meinte Guse. Bei einem Todesfall ohne Angehörige und finanzielle Mittel übernehme sowieso die Kommune die Kosten. Das Verbot ganzflächiger Grababdeckungen wurde aufgehoben. Die neue Satzung tritt heute, 1. Juli, in Kraft.