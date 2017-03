Nach der winterbedingten Zwangspause werden die Arbeiten am Unterbränder Gemeindehaus seit dieser Woche fortgeführt. Die Dränage ist nun im Boden, die Fundamente für die erweiterte Bodenplatte stehen. Diese soll in den nächsten Tagen betoniert und die abbruchbedingten Schäden am bereits vorhandenen Teil repariert werden. Anschließend kann der Zimmermann Maß nehmen. Der Gemeinderat hat nun das zweite Ausschreibungspaket (Fensterbau, Blitzschutz, Wärmedämmung, Kaminbau) vergeben. Das ehrgeizige Ziel, das neue Gemeindehaus noch in diesem Jahr einweihen zu können, steht nach wie vor. Foto: Rademacher