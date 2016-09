Bräunlingen Gemeinde schwimmt im Geld

Alle Fraktionssprecher zeigten sich im Rahmen der Gemeinderatssitzung erfreut über die gute Finanzlage der Zähringerstadt und wiesen daraufhin, dass etliche Vorhaben verschoben wurden und in den kommenden Jahren viel Geld in die Hand genommen werden müsste. "Sollten bis zum Jahresende keine unerwarteten Überraschungen kommen, dann schließt unser Haushalt 2016 gegenüber dem Ansatz mit einem großen Plus ab, was in einem Nachtragshaushalt festgelegt werden wird", meinte Rechnungsamtsleiter Manfred Buchwald zur Haushaltslage 2016.

Die Bräunlinger Schuldenlast (ohne Werke) liegt aufgrund des Verzichtes auf neue Schulden bei rund 5,7 Millionen Euro, was eine Prokopfverschuldung von 989 Euro (geplant 1043 Euro) bedeutet. Der Haushalt der Stadtwerke liegt aktuell im Planbereich, sodass wohl kein Zuschuss notwendig wird.