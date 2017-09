Bräunlingen Gemeinde feiert Kirchenpatron

In den Mittelpunkt der Festpredigt stellte Pfarrer Eckert dabei nicht den Kirchenpatron St. Mauritius, sondern thematisierte intensiv den Caritassonntag. Die anschließende Prozession, angeführt vom Musikverein, fand ihren Abschluss vor der Gauchachhalle, wo die Musikkapelle mit einem Frühschoppenkonzert nahtlos zum weltlichen Teil des Feiertages überleitete. Dabei hatten die Mitglieder des Kirchenchores alle Hände voll zu tun, um die zahlreichen Mittagsgäste auf der gut besuchten Festwiese zu verköstigen.

"Die Bibel – das Buch der Bücher" war das Thema des Nachmittags, wozu die Religionspädagogische Medienstelle in Villingen zahlreiches Buchmaterial zur Verfügung stellte. Eine Ortsrallye, ein Bibelquiz und Kinderschminken sorgten neben dem musikalischen Unterhalter Jörg Hauser für Kurzweil.

Abgerundet wurde der Feiertag mit dem geistlichen Impuls, in dessen Mittelpunkt das Brunnenprojekt von Pfarrer Augustus Izekwe stand, der sich die Schaffung eines Brunnens in seinem Heimatort in Nigeria zur Aufgabe gemacht hat.