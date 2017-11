Bräunlingen Gebäude geschaffen für die Wohnungsnöte der Fantasie

Die Frage kann sofort an den Betrachter weitergegeben werden, der in den Naturmaterialien Metaphern für Ursprung, Standort, Heimatverbundenheit und Beharrung sehen kann, aber auch Zeichen für den beginnenden Zerfall und für den ewigen Kreislauf von Werden und Vergehen.

Objekte gehen Symbiose mit der Natur ein

Der Naturliebhaber, überzeugte Fahrradfahrer und politisch kritische Geist Reinhold Ulmschneider gibt seinen Arbeiten durchaus Titel: Wüstenschiff, Moschee, Quadropolis, Babel, Siebenmal um Jericho. Es darf aber nicht verwundern, wenn manche Objekte bisher keine Titel oder "wandernde Titel" haben.

Ulmschneider, der vor mehr als vier Jahrzehnten mit seinen auch in Bräunlingen zu sehenden Architekturzeichnungen seine künstlerische Laufbahn begonnen hat, hat nun mit diesen erst seit 2014 entstandenen fiktiven-realen dreidimensionalen Stadtgebilden, in denen die Architektur eine Symbiose mit der Natur eingeht, für den Betrachter Bühnen und Kulissen geschaffen. Poetischer ausgedrückt: Gebäude für die Wohnungsnöte der Phantasie. Dass Kinder erfahrungsgemäß weniger Berührungsängste in der Umsetzung der Fantasie haben, ist durchaus auch im Sinne des Künstlers. In der zentralen Arbeit, einer Nachbildung einer toskanischen Stadt, werden Klappen aufgemacht. Heraus kommen unter anderem Zeppeline und vor allem immer wieder neue wunderbare Geschichten des Künstlers Reinhold Ulmschneider.

"Reinhold Ulmschneider – Am Eingang zur Inneren Stadt" bis 17. Dezember, Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet, zusätzlich am 7. Januar. Am Donnerstag, 30. November, führt der Künstler um 19 Uhr persönlich durch die Ausstellung.