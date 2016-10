Bräunlingen Ganze Stadt ist im Ausnahmezustand

Bräunlingen. Das Bierfassrollen am Nachmittag – als ein Höhepunkt des Tages – gewann erneut der "Runde Tisch". Nun dürfen sie den Löwenbrauerei-Wanderpokal behalten.

Seit Freitag bestimmte die sprichwörtliche Bräunlinger Kilbigstimmung das Geschehen in Bräunlingen, denn über die traditionellen Kilbigtage lädt ein mitreißendes Programm ein. "Es ist einfach viel los", betonen nicht nur die jungen Gäste, sondern jeder, der auf den Bräunlinger Herbstfeststraßen in der historischen Kernstadt unterwegs war. Das Wetter machte sehr gut mit, so dass ab Freitag das Herbstfest der Baar, ob in der Stadthalle, den Vereinsbuden oder dem Vergnügungspark, viel Begeisterung bei jung und alt auslöste.

Die Bedeutung der Bräunlinger Kilbig als "Herbstfest der Baar", den Erntedank und die Qualität der intakten Heimat, gerade in der von etlichen Konflikten geprägten Zeit, hob Bürgermeister Jürgen Guse beim Kilbigabend in der Stadthalle hervor. Der Trachtenchor sang "Gruß von der Baar" und neben der Sichelhänke, ernteten die Trachtenbundkinder für ihre Auftritte viel Applaus. Nach den Ehrungen der Männergesangsgruppe und dem Trachtenchor spielte die Stadtkapelle zum Ausmarsch, bevor "Sigi und Bob" zum Schätzeletanz aufspielten.