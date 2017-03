Bräunlingen Ganz schön was los

Bräunlingen (jak). Doch es gibt auch die Veranstaltungen, die speziell auf die Außenstellen zugeschnitten sind. Für Bräunlingen hat Sabine Spies, die die Außenstelle der Volkshochschule leitet, gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern vier besondere Veranstaltungen ins Leben gerufen, die das Kelnhof-Museum, die Stadtbücherei Kaisertörle, aber auch Döggingen in den Fokus nehmen.

Autorinnenlesung: Birgit Hermann ist in Bräunlingen keine Unbekannte, schließlich hat sie schon aus ihrem Buch "Apfelrose" vorgelesen. Am Freitag, 17. März, kommt sie wieder in die Stadtbibliothek. Von 19.30 bis 21 Uhr wird sie aus ihrem historischen Schwarzwaldkrimi "Die Glasmacherin", der im September des vergangenen Jahres erschienen ist, vorlesen: Marie, Tochter des Glasvogts und Mutter eines unehelichen Kindes, erlernt von ihrem Onkel die Kunst, wertvolles Glas herzustellen. Sie träumt davon, die erste weibliche Aschenbrennerin zu werden. Auch Wiltrudis, Priorin des Klosters Bernau, steht vor einer großen Herausforderung. Sie will sich auf die Suche nach ihrem tot geglaubten Sohn begeben. Doch die Pläne der beiden Frauen drohen zu scheitern – denn ein Mörder auf Rachefeldzug kreuzt ihren Weg. Es wird also spannend. Karten gibt es per Voranmeldung für fünf Euro und an der Abendkasse für sieben Euro.

Dögginger Reihe: Bereits seit September 2005 gibt es die Dögginger Reihe, die stets ein Thema – wie beispielsweise Ereignisse, Menschen oder Gebäude – aus dem Bräunlinger Ortsteil aufgreift. Ansgar Barth und Wolfgang Gassenschmidt werden am Freitag, 24. März, die "Streuobstvielfalt auf der Baar" präsentieren. "Wir werden die Arbeit in der Mosterei von der Arbeit bis zur Anlieferung vorstellen", erklärt Gassenschmidt, Chef der gemeindeeigenen Mosterei in Döggingen.