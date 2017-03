Bräunlingen Fußballer stemmen Investitionen

Dank einiger erfolgreicher Veranstaltungen kann sich der SV aber auf solide Finanzen stützen. Einen Wermutstropfen im Rückblick des Spielausschussvorsitzenden Sebastian Flihs musste der Verein mit dem unerwarteten Rückzug des Aktiventrainers Stefan Ehrich in der Winterpause schlucken. Kurzfristig einigte man sich inzwischen auf eine interne Lösung mit Andreas Schlegel, Simon Hutmacher und Dietmar Ketterer als Interims-Trainertrio. Dem Bericht der Jugendleiter Andreas Schlegel und Tanja Friedrich folgend sieht es um die sportliche Zukunft des Verein nicht schlecht aus. In einer Spielgemeinschaft mit den Nachbarvereinen Mundelfingen, Hausen vor Wald und Ewattingen kann man neun Mannschaften von den Bambini bis zur A-Jugend ins Rennen schicken. Die A- und B-Jugend belegen einen guten zweiten Tabellenplatz, Aushängeschild aber ist der souveräne Tabellenführer D1, der außerdem in der Hallenbezirksmeisterschaft einen guten vierten Platz belegte. 21 Trainer betreuen in der SG die Fußballer, acht Trainerinnen halten die fünf Mädchen-Turngruppen in Form.

Detlef Hildebrandt, Rainer Mutzbauer, Hans Baumeister, Volker Egy und Wolfgang Gassenschmidt gehören dem Verein nicht nur seit 50 Jahren an, sie alle haben sich im Vorstandsteam und als Trainer um das Wohl des Vereins verdient gemacht. Ebenfalls 50 Jahre ist auch Herbert Laule Vereinsmitglied. Vier Jahrzehnte lang gehören Gerhard Altmann, Peter Ebnet, Jakob Müller, Georg Held, Siegbert Minzer, Herbert Hässler, Karl-Heinz Wehinger, Franz Kromer, Gerd Streit, Hans Wehinger und Bruno Flihs zur SV-Familie. Für 25 Jahre Vereinstreue gab es die bronzene Ehrennadel für Manfred Grieshaber, Klaus Grieshaber (Brand) Wolfgang Krämer, Edmund Dziuba und Ralf Zimmermann.