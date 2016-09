Bräunlingen Fünf Generationen Erfolgsgeschichte

"Ihre Beständigkeit und die Verwurzelung mit dem Handwerk habe mit zum Erfolg beigetragen", betonte Reiner weiter. Mit der Aussage "der Zusammenhalt in der Familie gibt viel Kraft für den Betrieb" unterstrich Reinhard Eggers, der Vorsitzende Bundesmetallfachverband die unternehmerische Leistung der Familien Blenkle. Er hob die Wichtigkeit der Aus- und Fortbildungen für einen Betrieb hervor. Wichtig sei, dass "man alles erfahren und erleben muss, allein das Lernen reiche nicht".

"Funktionalität und Qualität ist bei einem Partner für technische Lösungen gefragt", sagte Ewald Schulz, Präsident des Unternehmerverbandes. Dies sei in der Firma Blenkle vorbildlich."Die Jubiläumsfirma Fahrzeugbau Blenkle als mittelständiger Betrieb hat in der Metallbranche ein enormes Ansehen und genießt eine hohe Reputation", so Bürgermeister Jürgen Guse, der auf die drei Bräunlinger Standbeine in der Gewerbestruktur, die Landwirtschaft, den Tourismus und den Mittelstand hinwies. Er freue sich, dass der Familienbetrieb schon in der fünften Generation geführt wird und die Familien Blenkle, trotz der hohen unternehmerischen Belastung, sich im kulturellen und dabei vor allem im musikalischen Bereich, sehr stark einbringen.

Kutschenfahrten, Schitti-Musik und Stadtkapelle sorgen für Unterhaltung

Beim "Tag der offenen Tür" am Samstagnachmittag lud Arnold Schütz zu Kutschenfahrten ein, Armin Fuhrer und Carina Schütz zeigten, wie ein Pferd beschlagen wird, und die Schitti-Musik, sowie die Stadtkapelle sorgten für die musikalische Umrahmung beim großen Jubiläumsfes.