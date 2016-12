Bräunlingen Freundinnen verbinden Tanz und Yoga

Angetrieben von dieser Begeisterung und der Neugierde, haben sie in diesem Jahr an vielen Weiterbildungen teilgenommen und viel zusätzliche Erfahrung in den Bereichen Yoga und persönlicher Weiterentwicklung bekommen. Unter dem Motto "Geben statt nehmen" wollen die drei das, was ihre Lebensfreude dieses Jahr so richtig in Schwung gebracht hat, an Interessierte weiter geben. Und zwar mit Yoga, Tanz, Musik, Freunde, Dankbarkeit und Achtsamkeit für sich und andere.

Die 90-minütige Einheit steht zudem für das Spendenprojekt Villa Milagrosa. Das Trio gibt den Kurs unentgeltlich, und auch die Teilnehmergebühr ist kostenfrei. "Wer jedoch im Anschluss auf Spendenbasis etwas beisteuern möchte, kann sich sicher sein, dass dieser Betrag eins zu eins für die Villa Milagrosa gespendet wird", so die drei Freundinnen. Auch die Stadt Bräunlingen trägt ihr Scherflein zum Gelingen der Veranstaltung bei, indem sie die alte Turnhalle kostenlos zur Verfügung stellt.

Gestartet wird mit einem Warm-Up, im Anschluss folgt eine Yoga-Einheit, die die Bewegungen für die anschließende Dayo, die Dance-Yoga-Einheit, vorbereitet. "Angesprochen zum Mitmachen ist jeder, Einsteiger sowie auch Fortgeschrittene sind willkommen", so das Trio. "Es geht überhaupt nicht um Leistung oder Perfektion, sondern einfach darum, dass sich jeder in der Bewegung wohl fühlt. Wir versuchen möglichst viele Varianten einzelner Bewegungen anzubieten, so dass jeder alles auf dem Niveau mitmachen kann, bei dem er sich wohl fühlt", so das Trio einmütig.

Das Trio nennt sich "Insaja – Body & Mind", und besteht aus Ines Zandona, Sarah Höhn und Sonja Santa-Cruz. Los geht’s am 29. Dezember in der alten Turnhalle Bräunlingen. Fürs Navi als Adresse Grabenring 14 eingeben, es ist das Haus gegenüber. Einlass ist ab 17.30 Uhr, Start um 18 Uhr. Die Anmeldefrist läuft noch bis 20. Dezember unter InSaJa-Event@web.de