Bräunlingen Freilacke freut sich über Top-Azubi

Bräunlingen-Döggingen. Gute Ausbildungsabschlüsse gab es erneut bei Freilacke. Dabei spiegeln gute Noten nur einen Teil der tatsächlichen Leistung – so zumindest die Philosophie von Freilacke. Die Firma legt großen Wert auf die "Integrierte Ausbildung", heißt es in einer Pressemitteilung: So zählen neben der fachlichen Ausbildung auch das soziale Engagement im Rahmen von Sozialprojekten oder auch der interkulturelle Austausch bei Auslandsaufenthalten zu wichtigen Bausteinen der Ausbildung. Auch für den Chemieverband Baden-Württemberg sind nicht nur gute Zensuren, sondern auch herausragendes Engagement ausschlaggebend für die Auszeichnung des Top Azubis. Eine Jury wählte so den "Top-Azubi 2017" speziell aus der chemischen Industrie Baden-Württemberg aus einer Vielzahl an Bewerbungen von Auszubildenden und Studierenden der Dualen Hochschule. Diese Azubis wurden von den Ausbildern gemeldet.