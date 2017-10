Bräunlingen Fotogruppe zeigt im Vereinshaus eine Ausstellung

Die Fotogruppe hatte sich für ihre Ausstellung kein Thema gestellt, sondern jedes Mitglied hatte nach Meinung und Ideen eine Motivsuche für gute aussagekräftige Bilder zu den Fotoabenden mitgebracht, die dann bearbeitet und für die Ausstellung vorbereitet wurden. So gibt es neben vielen Personen und Tieraufnahmen auch Landschaftsbilder aus verschiedenen Jahreszeiten, Gebäude- und Gebirgsaufnahmen, viele individuelle Schnappschüsse, dabei Abend- und Tagesstimmungen zu sehen. So auch Bilder von Kinderhobbyfotografen, die beim Kinderferienprogramm im Naturfreunde-Workshop viele Bilder, auch als Nahaufnahme, in und um Bräunlingen gemacht haben.