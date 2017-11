Bräunlingen Forschen im Großstadtdschungel: der urbane Wandel

In meiner Doktorarbeit konnte ich meine Interessen wieder vereinen: Ich bewege mich darin an der Forschungsschnittstelle zwischen Kunst, Wissenschaft und Stadtgeografie. Ich habe in meiner Dissertation insgesamt acht künstlerische Werke untersucht beziehungsweise mitentwickelt und auf meine wissenschaftliche Fragestellung hin in einem transdisziplinären Arbeitsprozess reflektiert. Es geht um den urbanen Wandel, um Verdrängung der Menschen aus den Innenstädten aufgrund von Mietpreissteigerungen, die teilweise ungewollte Einbindung von Künstlern in diesen Prozess, das Verständnis von Kreativität und eigentlich um die Frage, welche Zukunftsvorstellungen Künstler und Künstlerinnen in diesem Zusammenhang über ihre Kunst oder ihre künstlerische Praxis vermitteln können und wollen. Sie sollten mit ihren Ausdrucksweisen zu Wort kommen und ihre Ideen und Visionen einer alternativen Stadtentwicklung darstellen. Berlin ist mittlerweile mein Forschungsfeld geworden. Ich gebe Stadtführungen in Berlin. Ich zeige Interessierten, was sich hinter den Kulissen der Stadt abspielt und was sie in Zukunft beeinflussen wird. Ein großes Schlagwort ist die Digitalisierung. Sie wird das Arbeitsleben und somit auch die Strukturen der Stadt maßgeblich verändern. Die Stadtführungen biete ich in Zusammenarbeit mit den Naturfreunden in Berlin an. Aktives Mitglied der Naturfreunde zu sein, verbindet mich auch mit meiner alten Heimat.