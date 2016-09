Bräunlingen Firma Freilacke feiert Geburtstag

Wenn am morgigen Samstag die Feierlichkeiten zum 90-jährigen Firmenbestehen über die Bühne gehen, stehen die Mitarbeiter und ihre Familien im Mittelpunkt der Festlichkeiten. Sie alle sind zum großen Frei-Familientag auf das Firmengelände eingeladen.

Dort gewähren ab zehn Uhr Betriebsführungen Einblicke in die Arbeitswelt der Mitarbeiter. Zudem animieren ein Ballonflugwettbewerb, zahlreiche Spielstationen, Musikunterhaltung und nicht zuletzt kostenfreies Festessen Groß und Klein zum Mitfeiern. Da ist es in der Gemeinde selbstverständlich, dass die Geschäftsleitung an diesem Tag einmal mehr auf die Unterstützung durch die Vereine bauen kann.

Einst für die Versorgung der Malergeschäfte gegründet, zählen heute überwiegend namhafte Industrieunternehmen zum Kundenkreis der Firma. Dank weitsichtiger Geschäftspolitik des nun in der dritten Generation von den Enkeln des Firmengründers Rainer Frei und Hans-Peter Frei geführten Familienunternehmens kann sich Freilacke auch in Zeiten von Fusionen und Betriebskonzentrationen seinen festen Platz auf dem Markt behaupten.