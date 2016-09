Bräunlingen Firma ehrt Jubilare

Seit 13 Jahren spielen die sechs Burschen aus der nördlichen Oberpfalz in der Originalbesetzung und begeistern ihre Fans in immer neuen Gebieten. Sie schafften es, den Trailersong für den RTL-Quotenhit "Bauer sucht Frau" zu liefern, und schrieben für die Ski-Rennläuferin Maria Höfl-Riesch den Song "Maria – The Elegance of Speed".

In regelmäßigen Abständen sieht man sie auch in Fernsehsendungen wie "Immer wieder Sonntags", "Musikantenstadl" oder im ZDF-Fernsehgarten. Die Veranstalter sind stolz, dass eine solche Heavy- Volxmusicgruppe zur Kilbig aufspielt.

Karten im Vorverkauf kosten 13 Euro und können unter www.trachtenbund-braeunlingen.de oder beim Amt für Tourismus, Kultur und Sport, Kirchstraße 3, 78199 Bräunlingen, geordert werden.