Bräunlingen Finanzmittel werden knapp

Bräunlingen. Im Vorjahr konnte noch die stolze Summe von rund 2,8 Millionen Euro für Investitionen überwiesen werden. Dies vor allem wegen der hohen Gewerbesteuereinnahmen in dem Jahr. Diese Zahl sinkt im kommenden Jahr voraussichtlich auf nur noch 586 000 Euro.

"Dies ist eine sehr schlechte Netto-Investitionsrate", ist in der Ratsvorlage zu lesen; nach Abzug der Tilgungen in Höhe von 384 000 Euro bleiben nur noch rund etwas über 200 000 Euro übrig. Obwohl etliche Einnahmen, darunter Grundstücksverkäufe, verbucht werden können, wird in 2017 mit einer Nettoneuverschuldung von 462 000 Euro gerechnet, dazu ist eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von 300 000 Euro notwendig. Der Verwaltungshaushalt 2017 hat ein Volumen von 18,1 Millionen Euro und liegt damit etwas unter dem Volumen von 2016 mit 19,1 Millionen Euro.

Im Haushaltsentwurf der Stadtverwaltung ist die Gewerbesteuer mit 5,9 Millionen Euro vorsichtig angesetzt, eine Zahl, die sich Michael Gut, Fraktionssprecher der CDU, etwas höher hätte vorstellen können, "denn die Zahlen der letzten Jahre lagen immer höher als der Ansatz". Doch Bürgermeister Jürgen Guse sah eine vorsichtig formulierte Zahl als günstiger an, denn "lieber mehr Einnahmen als einen Ansatz, den wir später reduzieren müssen", so der Verwaltungschef.