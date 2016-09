Bräunlingen Finanzen stimmen zum Halbjahr

Dieser tagt heute Abend ab 19 Uhr im Ratssaal. Dabei stehen auf der Tagesordnung neben dem Finanzzwischenbericht auch die Wohnbebauung des Gebiets Bregenberg, die Weiterführung des Radwegs Mundelfingen-Döggingen und schließlich noch das Bürgerhaus Unterbränd.

Die Wohnbebauung im Gebiet Bregenberg wird vom Büro Project GmbH aus Esslingen konzipiert. Nach einem ersten Entwurf, der dem Gemeinderat in der Sitzung am 30. Juni vorgestellt wurde, überarbeiteten die Planer das Bebauungskonzept nochmals und werden den so genannten Masterplan nun in der heutigen Sitzung vorstellen.

Die Ratsmitglieder sollen diesen Plan beschließen und die Verwaltung damit beauftragen, die Planungskosten in den Haushalt 2017 aufzunehmen.