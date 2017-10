Bräunlingen Feuerwehrbedarfsplan heute Thema in der Sitzung

"Bereits im Jahr 2000 wurde für die Feuerwehr ein Beschaffungsplan aufgestellt, damit der Gemeinderat weiß, welche Investitionen auf die Stadt zukommen", erklärt Hauptamtsleiter Jürgen Bertsche. Der Plan sei mittlerweile abgearbeitet und die Anforderungen an die Feuerwehr seitens Land und Kreis seien gestiegen.

Mehr als Brandbekämpfung

"In den Plan wird mitaufgenommen, was für Aufgaben die Feuerwehr in der Stadt übernimmt. Das geht ja weit über die reine Brandbekämpfung hinaus", so Bertsche. In die Bedarfsermittlung fließen der aktuelle Ausrüstungs- und Fahrzeugzustand, die Anzahl der Gewerbeflächen, die Anzahl von Biogasanlagen und viele weitere Punkte. Das diene schließlich dazu, auch dem Kreisbrandmeister eine Orientierung zu geben. Das ist besonders wichtig, für etwaige Fördergelder, die die Bräunlinger Wehr dadurch erhalten kann. Zuschüsse gebe es etwa für Fahrzeuge oder das Gerätehaus, so Bertsche.