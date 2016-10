Bräunlingen Feuerwehr löscht Brand in Tunnel

Es ist der Ernstfall, von dem niemand hofft, dass er eintritt, auf den sie aber vorbereitet sein wollen. Regelmäßig – wenn der Tunnel gewartet werden muss – nutzt die Feuerwehr diese Möglichkeit.

Die Übungsannahme: Ein Lastwagen bleibt nach einem Reifenplatzer in der Nord-Röhre in Richtung Freiburg liegen. Ein dahinter fahrendes Auto prallt auf den brennenden LKW. Zwei weitere Fahrzeuge fahren in den Tunnel, doch weil die Sicht durch den Rauch behindert ist, fahren sie nicht weiter.

Die Herausforderung: Neben der Löschung des Brandes müssen die Feuerwehrmänner auch die vermissten Personen finden. Nicht ganz leicht, denn ein Teil hat sich in Richtung Freiburg aus dem Tunnel gerettet, während andere in Richtung Donaueschingen gelaufen sind und in einem Fahrzeug sind noch Personen.